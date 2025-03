Pensando nisso, em 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a data de 22 de março como Dia Mundial da Água , como forma de sensibilizar sobre o uso racional do recurso.

Em um contexto de dificuldade de abastecimento, como no Rio Grande do Sul, de poluição de mananciais e de problemas de saneamento ao redor do mundo, a celebração busca estimular discussões sobre a conservação e a proteção da água, em benefício das próximas gerações.