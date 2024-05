A chuva atípica e as enchentes históricas no Estado são resultados de fatores como o aquecimento global, pouco planejamento na ocupação urbana e escassez de investimentos em infraestruturas contra cheias. A avaliação é de Rualdo Menegat, geólogo, doutor em Ecologia de Paisagem e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) desde 1992.