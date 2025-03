Fed mantém taxas de juros, mas revisa previsões para crescimento e inflação nos EUA

Porém, "a incerteza sobre as perspectivas econômicas aumentou", afirmou o comunicado do banco central americano, que mantém sua expectativa de realizar dois cortes nas taxas ao longo do ano.

Desde a última reunião do Fed, em janeiro, que também manteve as taxas, o panorama mudou significativamente.

O status quo "é a política mais apropriada neste momento, já que não sabemos realmente até onde irão as tarifas e por quanto tempo", disse à AFP o ex-presidente do Fed de Boston, Eric Rosengren, antes da reunião de terça e quarta-feira.

As iniciativas do presidente deixaram perplexo até mesmo o economista Michael Strain, do conservador American Enterprise Institute, que apoia vários aspectos do programa de Trump.