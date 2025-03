Norris e McLaren chegam embalados ao GP da China, que terá estreia da corrida sprint

Vencedor da primeira prova da temporada, em Melbourne, o piloto britânico Lando Norris e a McLaren chegam embalados ao Grande Prêmio da China de Fórmula 1, que será disputado entre sexta-feira e domingo, em Xangai, e terá como ingrediente extra a primeira corrida sprint do ano, com pontos adicionais em jogo.

Apesar das mudanças nas condições climáticas na Austrália (classificação no sábado disputada com forte calor e chuva na corrida de domingo), Norris, atual vice-campeão mundial, e a McLaren, que venceu o campeonato de construtores no ano passado, mostraram que, por enquanto são os adversários a serem batidos em 2025.

A expectativa é de clima abafado durante todo o fim de semana no circuito de Xangai, o que pode influenciar o resultado da corrida em uma pista de 5,451 km com curvas longas e áreas de frenagem bruscas que tendem a desgastar muito os pneus.

- 60 minutos para preparar o carro -

Além do tempo, pilotos e equipes enfrentarão o desafio de terem apenas uma sessão de treinos livres (de 60 minutos de duração), na manhã de sexta-feira, para encontrar a configuração ideal dos carros para o traçado chinês.

No mesmo dia, à tarde, será realizada a classificação para a corrida sprint de sábado, que terá apenas 19 voltas (56 voltas no Grande Prêmio de domingo), e dará de oito pontos ao ganhador até 1 ponto ao oitavo colocado.

Horas depois, começará o treino classificatório para a corrida de domingo, que estabelecerá o grid de largada da corrida de domingo.

Em Melbourne, Norris ficou à frente do holandês Max Verstappen (REd Bull), vencedor do GP da China em 2024, temporada em que terminou com seu quarto título mundial consecutivo.

Foi o retorno do país ao calendário do Mundial de F1 depois de quatro anos por conta da pandemia de covid-19.

Mas se há um ano Verstappen e a Red Bull pareciam imbatíveis, nesta temporada o favoritismo passou para Norris e a McLaren.

"Acredito que seremos muito rápidos na China, onde no ano passado não tínhamos um bom carro", declarou o britânico após a vitória em Albert Park, onde a McLaren teria conseguido a dobradinha se não fosse pela chuva e a saída de pista de Oscar Piastri, que perdeu posições e acabou na nona posição.

- Hamilton e Ferrari discretos -

Depois da Austrália, Verstappen expressou surpresa com seu segundo lugar, ciente de que a Red Bull não tem mais o carro incrível dos anos anteriores. "Estamos a poucos dias da China e não tenho certeza se encontraremos uma maneira de mudar as coisas", admitiu o holandês, que sonha com o quinto título consecutivo, algo que apenas Michael Schumacher conseguiu antes.

A Red Bull não só deixou dúvidas na Austrália (seu segundo piloto, o neozelandês Liam Lawson, saiu da pista sem sequer entrar na luta por pontos), como a Ferrari também decepcionou.

Grande contratação da escuderia para esta temporada, o britânico Lewis Hamilton, que detém o recorde de vitórias em Xangai, com seis, estreou em 10º lugar e admitiu que o carro é "muito pior" do que ele pensava.

Seu companheiro, o monegasco Charles Leclerc, acabou em uma discreta oitava posição, quando antes da Austrália a Ferrari era vista como a principal concorrente da McLaren.

A Mercedes também teve um início de temporada positivo na Austrália, com George Russell subindo no pódio em terceiro e o jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, de 18 anos, terminando em quarto em sua primeira corrida na F1.

Xangai é um circuito que tradicionalmente sempre foi bom para a equipe alemã, onde venceu seis vezes, entre 2012 e 2019.

E o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) vai em busca de seus primeiros pontos na temporada depois bater em um muro e abandonar a prova em Melbourne.

-- Programação do Grande Prêmio da China de Fórmula 1 (horário de Brasília):

-Sexta-feira:

00h30-01h30: Treino Livre 1

04h30-07h14: Classificação sprint

- Sábado:

00h00-01h00: Corrida sprint

07h00-08h00: Classificação

Domingo:

04h00: Corrida (56 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2024:

. Campeonato de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 25 pontos

2. Max Verstappen (HOL) 18

3. George Russell (GBR) 15

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 12

5. Alexander Albon (TAI) 10

6. Lance Stroll (CAN) 8

7. Nico Hülkenberg (ALE) 6

8. Charles Leclerc (MON) 4

9. Oscar Piastri (AUS) 2

10. Lewis Hamilton (GBR) 1

11. Pierre Gasly (FRA) 0

12. Yuki Tsunoda (JAP) 0

13. Esteban Ocon (FRA) 0

14. Oliver Bearman (GBR) 0

15. Liam Lawson (NZL) 0

16. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

17. Fernando Alonso (ESP) 0

18. Carlos Sainz (ESP) 0

19. Jack Doohan (AUS) 0

20. Isack Hadjar (FRA) 0

. Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 27 pontos

2. Mercedes 27

3. Red Bull 18

4. Williams-Mercedes 10

5. Aston Martin-Mercedes 8

6. Sauber-Ferrari 6

7. Ferrari 5

8. Alpine-Renault 0

9. Racing Bulls-Red Bull 0

10. Haas-Ferrari 0