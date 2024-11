No Brasil, aprender a ler e escrever é um direito assegurado pela Política Nacional de Leitura e Escrita, aprovada em 2018. Por sua vez, a alfabetização, essencial para a cidadania plena, exige estratégias que tornem esse momento desafiador em uma experiência eficaz, mas prazerosa. Nesse cenário, incorporar atividades dinâmicas permite que as crianças interajam com o conteúdo de forma ativa, criando vínculo com as palavras.