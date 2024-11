O pagamento do benefício do programa Pé-de-Meia tem início nesta segunda-feira (25) e segue até próxima semana, para alunos de ensino médio da rede pública. A parcela será destinada a estudantes do ensino médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a 3,7 milhões de alunos do ensino médio regular.