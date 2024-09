Problema histórico no Brasil, a falta de vagas em creches foi tema de novo relatório apresentado pelo Ministério da Educação (MEC). Conforme o levantamento, são 632 mil crianças de zero a três anos aguardando em filas para acessar a Educação Infantil no país. Só no Rio Grande do Sul, a demanda reprimida é de 38.835 vagas. Pensando nisso, especialistas discutem estratégias para garantir o direito constitucional às famílias.