O gol de Nenê, aos 49 minutos do segundo tempo, fez o Juventude minimizar no tropeço em casa diante do Cuiabá. Na noite deste sábado (23), a equipe alviverde ficou no empate em 1 a 1 com o adversário, vice-lanterna da competição. Com isso, chegou aos 39 pontos, na décima quinta posição.