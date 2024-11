O Juventude voltou a tropeçar no Alfredo Jaconi. Mas, de certa forma, minimizou o prejuízo com um gol marcado por Nenê, no último lance da partida. No fim, empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na noite deste sábado (23). Matheus Alexandre havia anotado o primeiro gol da partida.