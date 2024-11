Juventude e Cuiabá ficaram no empate pelo placar de 1 a 1, em partida realizada na noite deste sábado, no Alfredo Jaconi, válida pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Juventude chegou aos 39 pontos e subiu de forma momentânea para a 15ª posição, podendo entrar na zona do rebaixamento com o complemento da rodada. O Cuiabá agora tem 30, e manteve o 19ª lugar, melhor apenas que o já rebaixado Atlético-GO.