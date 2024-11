São Paulo é valente, busca empate com o Atlético-MG e garante vaga na Libertadores

O São Paulo esteve longe de fazer uma partida brilhante, mas mostrou disposição e garra para evitar o pior no MorumBis. Depois de sair perdendo por dois gols de diferença, o time paulista buscou a igualdade ainda na etapa inicial e empatou por 2 a 2 com o Atlético-MG, neste sábado, em jogo da 35ª rodada do Brasileirão. Paulinho, marcou duas vezes para os mineiros, sendo o primeiro com menos de um minuto. Fausto Vera, contra, e André Silva foram os responsáveis pelos gols da equipe paulista.