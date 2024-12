Ponte Preta aguarda chegada de reforço e tem retorno de dupla que jogou na Série B

A Ponte Preta está na expectativa da chegada do volante Rodrigo Souza para anunciá-lo como reforço para a temporada 2025. O jogador tem um pré-contrato assinado e já se despediu do São Bernardo, seu último clube. Ele é aguardado em Campinas para os exames médicos e assinatura definitiva do vínculo.

Enquanto aguarda o volante, a Ponte Preta vem recebendo de volta alguns jogadores que estavam emprestados nesta temporada, casos do zagueiro Zé Mário, que estava no Mirassol, e do meia Dudu Scheit, do Operário.

O lateral Zé Mário tem contrato com a Ponte até abril de 2025 e será avaliado pela comissão técnica de Alberto Valentim. Não está descartada uma renovação para a disputa da Série C. Pelo Mirassol, ele fez apenas quatro jogos nesta temporada.

Já o vínculo com Dudu vai até janeiro de 2026 e também não está descartado, em razão da crise financeira vivida pelo clube de Campinas. A ideia da comissão é tentar aproveitar o elenco da melhor forma possível para não estourar o orçamento do próximo ano. Pelo Operário, o meia fez seis jogos e deu uma assistência.