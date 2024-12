Depay, do Corinthians, usa óculos de R$ 13 mil antes do jogo contra o Bahia

O atacante holandês Memphis Depay chegou em grande estilo para o jogo em que, mais tarde, faria dois gols pelo Corinthians nesta terça-feira (3). De acordo com a CNN Brasil, o atleta ingressou na Arena Itaquera, em São Paulo, com um óculos que chega a custar 2,3 mil dólares (cerca de R$ 13 mil) na plataforma eBay .

O item, chamado Inferno CS1, é um lançamento de setembro deste ano da grife sul-coreana Gentle Monster em parceria com o jogo Tekken 8. O design está baseado no personagem Kazuya, que faz parte do jogo de luta.