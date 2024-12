Inter enfrenta o Botafogo pensando no futuro

Com a definição da vaga direta na Libertadores 2025, os últimos jogos do Inter no Brasileirão serão apenas para conquistar pontos e aumentar a premiação. A previsão é de um baita jogo com o Botafogo na noite desta quarta-feira (4), no Beira-Rio.



Fora das quatro linhas, é hora de começar a projetar o que vai mudar no elenco. Alguns atletas terminam o ano valorizados. É sabido que o Colorado terá que negociar jogadores para atingir metas impostas pelo orçamento.