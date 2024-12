A preocupação extra do Grêmio na reta final do Brasileirão

Na reta final do Brasileirão, o Grêmio tem que estar em campo com tanque cheio em todos os momentos. Foco absoluto nos jogos que restam. Principalmente, na partida com o São Paulo na Arena neste domingo (1º). Inclusive, a concentração dos atletas foi antecipada. O apoio da galera na Arena deve ser irrestrito.



Uma vitória pode ser definitiva para escalar do risco de queda, desde que os resultados paralelos ajudem. O time de Renato Portaluppi precisa melhorar a marcação. Parar de sofrer tantos gols.