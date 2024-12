As interrogações no Grêmio na reta final da temporada

Depois de escapar do Z-4, o Grêmio entra em campo com o Vitória, nesta quarta (4), aliviado. Falta pouco para garantir a vaga na Sul-Americana . Isso será um grande acréscimo na projeção da próxima temporada.

As saídas podem abrir espaço para os jovens Aravena e Arezo. Com certeza, Geromel faz o último jogo com a camisa gremista. O camisa 3 merece uma grande homenagem na Arena, no duelo contra o Corinthians, pela última rodada.