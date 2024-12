Estações de monitoramento de qualidade do ar começam a ser instaladas em Porto Alegre

Dispositivos irão monitorar sete gases poluentes em locais com maior circulação de veículos na Capital. Sérgio Louruz / SMAMUS

A distribuição dos equipamentos que farão o monitoramento da qualidade do ar de Porto Alegre começou a ser realizada nesta quarta-feira (4), após ordem de início da prefeitura. O serviço entrará em operação em até três meses. O investimento será de R$ 3 milhões, com recursos do Fundo Municipal Pró-Defesa do Meio Ambiente.

Serão seis estações, sendo uma móvel na sede da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), no bairro Três Figueiras, e mais cinco fixas distribuídas na Estação Rodoviária e nos bairros Partenon, Agronomia, São Sebastião e Restinga (veja os locais abaixo).

A escolha de locais se baseou em áreas de maior circulação de veículos, considerando que o setor de transportes é responsável por 67,7% da emissão total de gases do efeito estufa no município, de acordo com o Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) de Porto Alegre.

Leia Mais Segunda colocada em pregão vai assumir monitoramento da qualidade do ar em Porto Alegre

O sistema monitorará a presença dos poluentes Dióxido de Carbono (CO2), Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Monóxido de Carbono (CO), Ozônio (O3), Material Particulado (PM2,5) e Material Particulado (PM10).

Para o titular da Smamus, Germano Bremm, o serviço ajudará a atender às medidas prioritárias do Plano de Ação Climática (PLAC) e cumprir compromissos assumidos, como o Race to Zero, que tem como finalidade reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e zerá-las até 2050.

A empresa JCTM Comércio e Tecnologia Ltda, do Rio de Janeiro, será a responsável pela instalação, operação e manutenção das estações. A contratada também enviará relatórios mensais e anuais de monitoramento e oferecerá uma plataforma pública online para compartilhamento dos dados com a população.

Leia Mais Como será o monitoramento do Plano de Ação Climática de Porto Alegre

Veja os locais das estações de monitoramento

Fixas

Estação Rodoviária: Largo Vespasiano Júlio Veppo, 700

Largo Vespasiano Júlio Veppo, 700 US São Carlos - Terminal Antônio de Carvalho: Avenida Bento Gonçalves, 6670

Avenida Bento Gonçalves, 6670 Associação Médica do Rio Grande do Sul: Avenida Ipiranga, 5311

Avenida Ipiranga, 5311 UPA Moacyr Scliar - Terminal Triângulo: Rua Jeronymo Zelmanovitz, 01

Rua Jeronymo Zelmanovitz, 01 Hospital da Restinga e Extremo-Sul: Estrada João Antônio da Silveira, 3700

Móvel