Sonho de ganhar o Brasileirão terminou para o Inter no Maracanã

O Inter não entrou em campo no primeiro tempo no Maracanã na tarde deste domingo (1º). O Flamengo teve domínio absoluto e fez 3 a 0. Poderia até ter feito um placar maior. Na volta do intervalo, começou a reação do time de Roger Machado. Wesley, o jogador mais regular do Colorado em toda temporada, descontou o marcador.



Após quase não aparecer no primeiro tempo, Valencia voltou melhor. Depois entrou em campo o jogador qualificado que todos esperam. Ele fez o segundo gol diminuído para 3 a 2.