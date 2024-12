A grande prioridade do Grêmio na remontagem do time

Novos dirigentes do futebol precisam ter na pauta imediata trazer para a Arena um meio-campista forte na contensão. Geison Lisboa/ Rádio Gaúcha

Na busca por reforços para a próxima temporada, o Grêmio terá que ir atrás de defensores. Na soma, nas edições do Brasileirão de 2023 e 2024, o Tricolor sofreu 106 gols. É um número assustador. Claro, que o problema é coletivo. É preciso fazer uma forte reestruturação.



Começa pela falta de poder de marcação dos volantes, continua pela dificuldade dos laterais em defender e termina com a exposição excessiva dos zagueiros. Os novos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto, precisam ter na pauta imediata trazer para a Arena um meio-campista forte na contensão, mas que também tenha uma saída de bola qualificada.

Já para a zaga, mais do que atletas com qualidade técnica, é fundamental aumentar a quantidade de defensores para o técnico escolhido para comandar a equipe. A questão é numérica. Óbvio, que se for possível, é interessante trazer reforços do meio para frente.