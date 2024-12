A relação entre Grêmio e Renato nunca terá fim

Nada vai apagar o nome do irreverente camisa 7 e do treinador vencedor das páginas mais gloriosas do clube.

Renato Portaluppi jamais deixará de ser o maior personagem da história do Grêmio. Nada vai apagar o nome do irreverente camisa 7 e do treinador vencedor das páginas mais gloriosas do clube. Quem garante que em um futuro muito breve, ele não estará de volta na casamata da Arena? Mas agora, o momento é de dar um tempo. Com cada um para o seu lado. E o afastamento será bom para as duas partes.



Renato poderá diminuir o estresse ao qual está submetido. Terá a chance de fazer um período sabático nas areias de Ipanema ou assumir um desafio em outro grande time do Brasil. Conviver com outros atletas. Aposto que não faltarão propostas.