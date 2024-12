Renato vai, Diniz fica: veja a movimentação de técnicos após o fim do Brasileirão 2024

Fernando Diniz e Renato Portaluppi agitaram as manchetes do futebol brasileiro nesta segunda-feira. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

O dia seguinte ao término do Brasileirão 2024 dá uma amostra do que será as próximas semanas no mercado de futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (9), o Grêmio comunicou a saída de Renato como treinador do clube, já o Cruzeiro optou por manter Fernando Diniz no cargo, mesmo sob fortes críticas.

Novidades em breve devem surgir também nos times cariocas. Mano Menezes ainda tem presença incerta no Fluminense para 2025. No Vasco, Felipe "Maestro" comandou a equipe nas últimas rodadas de maneira interina, mas já afirmou que não fica no cargo para a próxima temporada, retornando à função de diretor técnico do clube.

Assim como o Cruzmaltino, quem também está à procura de um treinador é o Atlético-MG. Nomes como Tite, Cuca, Luis Castro, Felipão e Crespo estão sendo cotados para os times que buscam um treinador para 2025.

Rebaixado em último, Atlético-GO anunciou na última semana do Brasileirão a contratação do técnico Rafael Guanaes, que estava no Operário-PR. O Criciúma, também rebaixado, já anunciou a saída de Claudio Tencati. Enquanto isso, Athletico-PR e Cuiabá, que disputarão a Série B do próximo ano, ainda não anunciaram mudanças.

Os treinadores dos clubes após o fim do Campeonato Brasileiro

Athletico-PR (rebaixado) — Lucho González

Atlético-GO (rebaixado) — Rafael Guanaes (recém contratado)

Atlético-MG — Sem treinador

— Bahia — Rogério Ceni

Botafogo — Artur Jorge

Red Bull Bragantino — Fernando Seabra

Corinthians — Ramón Díaz

Criciúma (rebaixado) - Sem treinador

Cruzeiro — Fernando Diniz

Cuiabá (rebaixado) — Bernardo Franco

Flamengo — Filipe Luís

Fluminense — Mano Menezes

Fortaleza — Juan Pablo Vojvoda

Grêmio — Sem treinador

— Inter — Roger Machado

Juventude — Fábio Matias

Palmeiras — Abel Ferreira

São Paulo — Luis Zubeldía

Vasco — Sem treinador

— Vitória — Thiago Carpini