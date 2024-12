O grande desafio do Inter para encarar 2025

A ficha um para as contratações precisa ser um zagueiro. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O maior desafio do Inter é gastar certo no mercado. É sabido que o Colorado tem dificuldades financeiras. As contratações estão muito inflacionadas. Qualquer jogador, hoje em dia, custa algo na casa dos milhões de dólares ou euros e com salários astronômicos.



O fato torna a situação mais complicada para os dirigentes colorados encontrarem soluções. A ficha um para as contratações precisa ser um zagueiro. Principalmente pela questão numérica. Gabriel Mercado demora para voltar em 2025. Há um risco de Vitão ser negociado. Restam no elenco principal Rogel e Clayton Sampaio.

Um nome que surge no mar de especulações é James, defensor do Vila Nova. É uma aposta. Mas realmente seria necessário o Inter fazer uma garimpagem para buscar bons jogadores com um custo razoável. O torcedor precisa ter os pés no chão.