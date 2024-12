A difícil missão do Grêmio na preparação para 2025

O Grêmio vai ter muito trabalho para encontrar o substituto de Renato Portaluppi. Não é uma tarefa fácil achar alguém para ocupar a função que era exercida pelo maior nome da história do clube. A pressão para o futuro profissional não será pequena.



Tite foi sondado. Ele tem um histórico vencedor no Tricolor e treinou a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo. A informação dada pelo empresário Gilmar Veloz é de que Tite pretende trabalhar fora do Brasil na próxima temporada.