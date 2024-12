O sonho do tri da Libertadores do Inter terá fortes obstáculos pelo caminho

Roger comandará o Inter pela primeira vez no torneio continental.

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (16) os times que serão cabeças de chave da Libertadores do ano que vem. Por causa de um desempenho ruim na última Sul-Americana, o Inter acabou ficando na apenas 15ª colocação do ranking e está no pote 2.



Isso significa que o Colorado só pegará um time brasileiro, se ele vier da Pré-Libertadores. Bahia e Corinthians estão nessa turma.