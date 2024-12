Wesley lamenta derrota do Inter para o Flamengo no Brasileirão: "Entramos desligados"

Wesley marcou o primeiro gol do Inter. Ricardo Duarte / Inter

O Inter foi derrotado neste domingo (1º) por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã. O Colorado sofreu três gols no primeiro tempo, tentou reagir na segunda etapa, mas não foi o suficiente para manter a invencibilidade de 16 partidas no Brasileirão.

— A gente entrou um pouco abaixo no primeiro tempo. Sabemos como é difícil jogar aqui e entramos desligados. Se a gente tivesse entrado mais ligado, poderíamos ter saído com um resultado mais positivo — disse Wesley, que foi o autor do primeiro gol do Inter na partida.

O Flamengo fez três gols no primeiro tempo, com Léo Ortiz e Michael (duas vezes). Na segunda etapa, Wesley e Valencia deram esperanças para o Colorado, mas o time não conseguiu mais nada. Com o resultado, o Inter dá adeus para a chance de título, mas está confirmado na fase de grupos da Libertadores 2025.