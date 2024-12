Adversário do Grêmio, Vitória cumpriu missão na Série A com arrancada no segundo turno

Thiago Carpini comandou reação do Vitória no Brasileirão. Victor Ferreira / Vitória / Divulgação

Depois de confirmar matematicamente a permanência na Série A do Brasileirão, o Grêmio irá a Salvador para enfrentar nesta quarta-feira (4) um adversário que também conseguiu evitar o rebaixamento faltando duas rodadas para o término da competição. O Vitória alcançou a salvação com uma arrancada após terminar o primeiro turno como penúltimo colocado.

A situação do Vitória no Brasileirão mudou a partir da chegada do técnico Thiago Carpini, na sexta rodada, quando o time tinha apenas dois pontos após cinco jogos. O treinador, no entanto, conseguiu somar apenas mais 13 pontos no primeiro turno, que o Vitória terminou como vice-lanterna, com 15 .

No entanto, o clube baiano tem a sexta melhor campanha do segundo turno, com 30 pontos somados. São mais pontos conquistados neste período do que, por exemplo, Grêmio, Flamengo e São Paulo.

Boa fase de artilheiro

A boa campanha do Vitória no segundo turno passa também pelo faro artilheiro de Alerrandro. O centroavante contratado do Bragantino tem 13 gols no Brasileirão, 10 deles anotados no segundo turno.

Depois de confirmar a permanência na Série A, o Vitória tenta garantir lugar na Sul-Americana do ano que vem. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time baiano tem 96,7% de chances de confirmar uma vaga no torneio continental.

O jogo do Grêmio contra o Vitória ocorre nesta quarta-feira, no Barradão, às 20h.

