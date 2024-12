Qual a chance do Grêmio se classificar à Sul-Americana de 2025

Grêmio venceu na Arena no domingo, melhorando sua situação no campeonato André Ávila / Agencia RBS

A vitória contra o São Paulo garantiu o Grêmio na Série A do Brasileirão em 2025 e aproximou a equipe de Renato Portaluppi de uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.

Com 44 pontos, o Tricolor subiu para a 11ª posição e depende apenas de si para assegurar seu lugar no torneio continental.

As chances que eram de 53,3% com o término da 35ª rodada passaram para 94,9%, conforme o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em estatísticas de futebol. Com a vitória do Botafogo na Libertadores, até a 14ª colocação garante vaga na Sul-Americana.

Conforme a UFMG, a partir de 45 pontos (um a mais do que o Grêmio tem), o time já tem mais chances de jogar a competição do que não — 81,5%. O número que dá 100% de certeza é de 48 pontos, o que o Tricolor só pode alcançar na última rodada do Brasileirão.

Confira os resultados necessários para garantir a classificação na 37ª rodada

Vitória do Grêmio sobre o Vitória

Derrota ou empate do Juventude (São Paulo fora) ou Atheltico-PR (Bragantino em casa).

Empate do Grêmio contra o Vitória

Derrota do Juventude (São Paulo fora) ou Atheltico-PR (Bragantino em casa) e derrota ou empate do Fluminense (Cuiabá em casa).

