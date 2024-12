Acabou o pesadelo na vida do Grêmio

Grêmio soube construir a vitória ainda no primeiro tempo.

O Grêmio controlou o jogo durante o primeiro tempo e abriu a vantagem de 2 a 0 sobre o São Paulo na tarde de domingo (1º) na Arena. Cristaldo e Ruan, contra fizeram os gols. Aravena teve chances para ampliar. O goleiro Rafael salvou. Parecia que seria uma tarde tranquila. Mas na etapa final, o time de Luis Zubeldía voltou com outra postura. O Grêmio parou. O São Paulo descontou um chute de Luiz Gustavo. O jogo ficou nervoso. A equipe de Renato Portaluppi começou a correr grandes riscos . Demonstrou desgaste físico maior em comparação ao adversário. O nervosismo seguiu até o apito final. Acabou o pesadelo gremista.

A derrota do Criciúma e o empate do Cruzeiro sobre o Bragantino, com gol de Ramiro, deram fim ao sofrimento gremista. Agora é o momento de rever tudo. Da comissão técnica, passando pelo elenco e também nos gabinetes. O planejamento de 2025 tem que começar a partir de agora. Não há tempo a perder. E tudo indica que terá uma Sul-Americana pela frente.