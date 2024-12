Não há pecado no Inter em ser menos time do que o Flamengo

O jogo foi muito bom no domingo (2°) do Maracanã, especialmente para o Flamengo . A vitória sobre o Inter pode até ser lamentada pelos rubro-negros pelo placar de diferença mínima. Mais uma vez, os comandados de Filipe Luís e Roger Machado proporcionaram um belíssimo espetáculo técnico, mas deixaram claro que os cariocas têm mais elenco e, ainda, mais futebol.

O passeio flamenguista do primeiro tempo parecia o famoso sete a um da Alemanha no Brasil na Copa de 2014. Pela primeira vez houve envolvimento claro dos ofensivos laterais colorados pela força de ataque dos adversários, fosse pela qualidade técnica, ou por uma mecânica de jogo aparentemente mais consolidada.

Valencia foi uma peça nula no Inter na primeira etapa, mas não foi por culpa dele que as coisas não funcionaram. A atuação do Flamengo foi superior por méritos próprios de um time que no Beira-Rio já havia atuado muito bem, mesmo desfalcado, só cedendo o empate no final.