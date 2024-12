Tomara que o Grêmio não acredite no próprio discurso

Vitória deste domingo não pode apagar todos os erros de 2024. Lucas Uebel, Grêmio

Ouvir uma entrevista de Renato Portaluppi, mesmo depois de uma vitória, se tornou enfadonho. Foi uma pena que o auxiliar Marcelo Salles não foi o responsável pelas explicações sobre o jogo contra o São Paulo. A repetição de ofensas, ameaças e ira desmedida não soma nada para o Grêmio, especialmente num momento em que acabou o drama.

O time não tem mais como cair. Renato pode até abrir mão de dirigi-lo nos dois últimos jogos. Salles já mostrou qualidades dentro do campo e na sala de conferências. Em 2025 o técnico tricolor será outro e preciso já se pensar no ano novo. Pois este pensamento é que se mostra preocupante depois de outra entrevista, a de Antonio Brum.

O vice-presidente de futebol gremista fez uma avaliação praticamente de quem comunga com os pensamentos e as frases prontas de Renato Portaluppi, quando faz um diagnóstico do que aconteceu na atual temporada. Quando Brum fala que o atual grupo gremista é de qualidade melhor do que em outros tempos, vale a pergunta: em qual tempo? Não é possível, por exemplo, aprovar e tratar como suficiente um sistema defensivo como o atual. Quando o Tricolor teve uma formação tão frágil nos últimos 10 anos? Nunca.

Da mesma forma, o dirigente falou sobre o treinador como se não houvesse críticas ou um visível destempero nas manifestações e reações do mesmo. Antonio Brum pareceu ignorar que há conflitos sérios com a imprensa, especialmente a identificada com o próprio clube, e com os torcedores comuns.

Só não há vaia forte porque se trata do maior profissional da história gremista. O reconhecimento de problemas por Brum aconteceu, mas não houve firmeza na hora de admitir que é hora urgente de começar 2025. Houve panos quentes passados sobre uma campanha em que valeu muito a ineficiência dos concorrentes e que uma chegada à Copa Sul-Americana é um prêmio sem muito merecimento.

Antonio Brum, ou está com um discurso para tentar evitar tumulto nas últimas rodadas, ou erra feio no diagnóstico e deixa de cabelo em pé quem pretende virar rápido a página de 2024 e ver as necessárias mudanças. O Grêmio, assegurado na primeira divisão do próximo ano, obrigatoriamente precisa fazer desta semana a largada para a busca de soluções, sejam as do comando técnico ou as de dentro do campo. Se ficar no discurso oficial da coletiva do domingo, cuidado...muito cuidado.