Tumulto após briga de torcida em jogo de futebol causa 56 mortes em Guiné

Um tumulto generalizado, causado por uma briga de torcida, deixou 56 mortos no sudeste de Guiné, pequeno país africano vizinho do Senegal e da Costa do Marfim. A confusão começou num estádio de Zerecoré, uma das maiores cidades de Guiné, após decisão controversa da arbitragem. Entre as vítimas, estão crianças em número ainda não confirmado pelo governo local.