Governo federal promete retomar duplicação de dois lotes da BR-290 em 2025

Iniciada no governo Dilma Rousseff e interrompida logo após a posse de Michel Temer, a duplicação dos dois lotes da BR-290 que ainda estão parados será retomada em 2025 . Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, em evento da CMPC, em Guaíba, o ministro Paulo Pimenta garantiu que a solução jurídica encontrada foi que a execução da obra será feita pelas empresas vencedoras da licitação original .

Pimenta disse que havia uma dúvida em relação à retomada da obra do lote 1 (que começa em Eldorado do Sul) pelo consórcio vencedor, já que houve mudança na formação original. O entendimento final da área jurídica do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) é de que essa mudança não impede a retomada do contrato.