Ronaldinho Gaúcho será avô aos 44 anos

Ronaldinho Gaúcho será avô . O primeiro neto do ex-jogador de futebol, de 44 anos, é fruto da relação de seu filho João Mendes de Assis Moreira, 19, com a influenciadora Giovanna Buscacio, 24 .

O filho do craque segue os passos do pai como jogador. Atualmente, está no Burnley, da segunda divisão da Inglaterra, tendo contrato com a equipe inglesa até 2026. No Brasil, João atuou pela base do Cruzeiro, entre 2019 e 2022.