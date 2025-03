Grêmio estreará nova camisa contra o Atlético-MG com ação especial para a torcida; veja como será

A estreia do Grêmio no Brasileirão também marcará a estreia da nova camisa do clube. Diante do Atlético-MG, na Arena, às 18h30min deste sábado (29), além de jogar com o uniforme lançado na terça-feira (25), o Tricolor distribuirá algumas unidades para a torcida presente no estádio.

Conforme comunicado do clube, durante o intervalo da partida, serão utilizadas bazucas para lançar as novas camisas às arquibancadas. Até a publicação desta matéria, o Grêmio não confirmou quantos lançamentos serão feitos.

Também serão realizados sorteios no telão de outros produtos da GrêmioMania. Além disso, os gremistas poderão adquirir a camisa 1 da temporada na loja Grêmio Mania Megastore da Arena. O uniforme também já está disponível no site gremiomania.com.br.

A nova camisa gremista

O clube adotou "gremistas pelo mundo" como conceito da nova linha de uniformes. A camisa 1, a tricolor, apresenta algumas mudanças em relação ao modelo que era utilizado em 2024. A gola agora passa a ter o formato V e as mangas passam a ter o azul como cor predominante.

Destacando a torcida gremista por todo o planeta, a barra lateral da camisa também traz a sublimação do escudo do Grêmio com a presença dos continentes.

Confira o comunicado do Clube

"O Grêmio estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, 29, às 18h30, contra o Atlético Mineiro, na Arena, e entrará em campo com a nova camisa 1 da temporada 2025. O clube celebra esse momento especial com ações para a torcida.

O novo manto será distribuído para os torcedores por meio de bazucas que lançarão as novas camisas para as arquibancadas durante o intervalo. Também serão realizados sorteios no telão de outros produtos da GrêmioMania.

A torcida poderá adquirir a camisa 1 da temporada na GrêmioMania Megastore da Arena. O uniforme também já está disponível no site gremiomania.com.br.

Contamos com o apoio da torcida na Arena para conquistar os três pontos na estreia do Brasileirão! Garanta seu ingresso em arenapoa.com.br."