Volante se despede do Juventude: "Foi um prazer representar essa camisa"

Lari Sanchez é a primeira atleta a anunciar saída do clube após a temporada de 2024. Gurias Jaconeras disputarão a elite do Brasileirão no próximo ano

02/12/2024 - 13h33min