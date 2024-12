Inspirado nas tapas espanholas, bar de R$ 1,5 milhão abre no Cais Embarcadero

Tapas y Besos vai funcionar de terça-feira a domingo, das 11h30 à meia-noite. Tapas y Besos / Divulgação

Com investimento de R$ 1,5 milhão, um bar com inspiração na Espanha vai abrir no próximo dia 12 no Cais Embarcadero, à margem do Guaíba, em Porto Alegre.

O Tapas y Besos terá em seu cardápio desde tapas espanholas, como croquetas de jamón, até pratos e bebidas tradicionais do país, como gambas al ajillo (camarão ao alho), vinagrete de frutos do mar e abacate, sangria e tinto de verano, que combina vinho e soda sabor limão.

Com capacidade para até 150 clientes, a unidade terá terraço com vista para o Guaíba. O primeiro andar será revestido com cerâmica vermelha, uma das cores da bandeira espanhola.

Os sócios do Tapas y Besos, Brenda Quadros, Gregor Carvalho, Gonzalito Marinho e Pedro Venzon, pretendem abrir três unidades do bar no Estado em até dois anos, duas em Santa Catarina até 2028 e mais quatro em São Paulo nos próximos cinco anos.

Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e Lisboa, em Portugal, também fazem parte do plano de expansão, que prevê investimento de R$ 10 milhões. Em Porto Alegre, o Tapas y Besos vai funcionar de terça-feira a domingo, das 11h30 à meia-noite.

