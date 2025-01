Primeira treta entre Trump e Elon Musk envolve US$ 500 bilhões

Desde que o bilionário Elon Musk virou "the first buddy" (algo como "o primeiro amigo", aludindo a sua proximidade com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump), há especulações sobre até onde avançará essa parceria cheia de conflito de interesses.

A primeira treta já apareceu. Depois de anunciar duras medidas contra imigrantes, Trump se engajou em um anúncio de investimento espetacular: uma iniciativa empresarial de US$ 500 bilhões (cerca de R$ 3 trilhões). Quanto? É equivalente ao PIB da Noruega ou quase um terço do PIB do Brasil em 2023. Trata-se da Stargate, que tem objetivo de aumentar a infraestrutura para inteligência artificial nos Estados Unidos.

Trump fez um anúncio retumbante, com os líderes de OpenAI (dona do ChatGPT), Oracle e MGX. Os envolvidos publicaram na rede de Musk. E qual foi a reação?

— Eles não têm, de fato, esse dinheiro.

É necessário observar que existe uma treta anterior entre Elon Musk e Sam Altman, dono da OpenAI. O dono do X apoiou a criação da empresa do ChatGPT e discordou de mudanças mais recentes na desenvolvedora de inteligência artificial generativa. Na Justiça, acusa Altman de abandonar a missão original de ser uma produtora de conhecimento não lucrativa para restringir as mais avançadas tecnologias de IA a clientes privados. Mas Musk fez reparos também a outros potenciais investidores:

— O SoftBank tem menos de US$ 10 bilhões garantidos. Tenho isso de boa fonte.

Ao duvidar da capacidade de os envolvidos fazerem os aportes necessários – quem saberá por quais interesses –, Musk mina a credibilidade de Trump. Sem contar que, agora, faz parte do governo que se comprometeu com o negócio, porque é chefe do Departamento de Eficiência Governamental, cuja sigla em inglês é Doge, nome da memecoin apoiada por Musk. Como Trump também lançou uma às vésperas da posse, será tudo uma grande piada?