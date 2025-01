Avião da FAB com deportados dos EUA chega a Minas Gerais

O avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou por volta das 21h deste sábado (25) no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, trazendo um grupo de brasileiros deportados pelo governo dos Estados Unidos .

O voo partiu de Manaus à tarde, onde o grupo de 88 pessoas estava desde a noite passada quando o avião do governo americano que os trazia para o Brasil precisou de manutenção, interrompendo a a viagem.

O governo americano pretendia enviar outro avião para concluir a viagem, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, não aceitou em razão da forma como os deportados eram transportados, com uso de correntes e algemas. Por estarem em território brasileiro, no qual não são considerados criminosos, os passageiros não podem permanecer sob custódia, sendo a questão tratada como de soberania nacional.

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública enfatiza que a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, configurando valores inegociáveis", diz nota do governo. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, estava no terminal de Belo Horizonte para receber os brasileiros.