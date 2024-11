Não tem como piorar o Grêmio de Renato e Guerra

O desacerto do Grêmio neste final de Brasileirão é imenso e inexplicável. A bola curtíssima de dentro do campo se mistura à falta de soluções, repertório e atitudes de seu técnico e culmina com um misto de desespero e despreparo dos dirigentes, inclusive o presidente. O empate com o Cruzeiro foi um belíssimo resultado, mas a atuação, deficiente como outras tantas deste certame em que as derrotas superam bastante o número de vitórias.