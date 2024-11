Inter terá que sonhar jogo a jogo

A entrevista coletiva do goleiro uruguaio Rochet, antes da partida contra o Flamengo, apenas confirmou o espírito do Inter na reta final do Brasileirão. Cada jogo será encarado como uma decisão. Portanto, o Colorado tem que fazer a sua parte dentro de campo, buscar vitórias, independentemente do que Botafogo, Palmeiras e Fortaleza obtiverem em termos de resultados.



Se não der o tão sonhado título — vamos combinar que na matemática a situação é bastante complicada, pelo menos o Inter vai galgar uma posição mais alta na parte superior da tabela. Isso significa um bônus de uma premiação maior.