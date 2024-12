Lua Negra é atração do calendário lunar de dezembro

Às 13h21min de domingo (1º) a Lua nova abriu o calendário lunar de dezembro. A fase voltará a se repetir no dia 30, quando o céu será iluminado pela Lua Negra às 19h26min .

Relativamente rara, a Lua Negra ocorre, em média, a cada dois anos e oito meses, quando há repetição da fase nova em um único mês. O ciclo lunar dura cerca de 29,5 dias, por isso, as fases não se repetem de maneira linear a cada novo mês.

Embora o nome seja curioso, o fenômeno não altera a visibilidade da Lua (ela não aparecerá negra). Astronomicamente, a nomenclatura é utilizada apenas para sinalizar repetição da fase nova dentro do mesmo mês.

A Lua possui quatro fases: cheia, crescente, minguante e nova, que são determinadas a partir da sua posição em relação ao Sol e a Terra. Elas indicam o nível de visibilidade do satélite natural em nosso planeta, de acordo com a luz que ele reflete do Sol – apesar de chamar atenção pelo brilho, a Lua não possui luz própria.