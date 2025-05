Vaticano instala cortinas em varada da Basílica de São Pedro, onde novo papa fará primeira aparição

A dois dias do início do conclave, nesta segunda-feira (5) o Vaticano instalou cortinas vermelhas na principal varanda da Basílica de São Pedro. O novo papa será revelado quando as cortinas se abrirem.

Será na sacada principal da Basílica de São Pedro que o futuro líder da Igreja Católica fará sua primeira aparição pública. Do local, o pontífice escolhido vai realizar a sua primeira bênção, conhecida como Urbis et Orbi.

Com a instalação das cortinas e da chaminé, crescem as expectativas para a escolha do novo papa no Vaticano.