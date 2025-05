Norte do RS Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Homem é morto a tiros em Passo Fundo

Suspeitos em uma motocicleta atingiram a vítima com cerca de seis disparos na Rua Mário Rocha, no bairro Zachia, em Passo Fundo, no norte do Estado