Grupo de capivaras é avistado descansando perto da Avenida Ipiranga

Um grupo de cinco capivaras chamou a atenção de motoristas que trafegavam pela Avenida Ipiranga , uma das mais movimentadas de Porto Alegre , na madrugada de sábado (3). Segundo a Empresa Pública de Trânsito e Circulação (EPTC), os animais chegaram a cruzar a via, nas proximidades do Parque Marinha do Brasil.

Conforme a prefeitura municipal, as capivaras se alimentam de capim, ervas e outros tipos de vegetação encontrados nas beiras de rios e lagos, como o Guaíba . Esses mamíferos têm sido vistos na região há pelo menos um ano, de acordo com voluntários.

A orientação é que a população não interfira no deslocamento da fauna silvestre. Em caso de risco à vida do animal, a equipe da prefeitura pode ser acionada pelo 156 (telefone, app e site 24 horas por dia) e também pelo telefone (51) 3289-7517, em horário comercial, nos dias úteis.

Capivaras

As capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) são mamíferos roedores que vivem em banhados, margens de rios e lagoas, segundo informações do setor de catalogação de fauna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).