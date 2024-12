Grêmio pode se classificar à Copa Sul-Americana nesta quarta (4)?

Equipe de Renato encara o Vitória, às 20h, em Salvador. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio pode garantir presença na Sul-Americana de 2025 nesta quarta (4), pela 37ª rodada do Brasileirão. Os times entre a 9ª e a 14ª colocação se classificam à competição continental.

Para confirmar sua participação no torneio da Conmebol, o Tricolor, que está em 11º, precisa vencer o Vitória, no Barradão, a partir das 20h. Com isso, irá de 44 para 47 pontos.

Além do resultado positivo, o time gaúcho precisa de diferentes combinações de resultados paralelos.

Os cenários que podem garantir o Grêmio na Sul-Americana na quarta (4)

Grêmio vencer + Atlético-MG perder

O cenário mais simples a partir do êxito tricolor é a derrota do Atlético-MG para o Vasco. Basta o time carioca ganhar dos mineiros nesta quarta, às 19h, no Rio, e o Grêmio fazer sua parte.

A partir disso, o time de Gabriel Milito estacionaria nos 44 pontos, três atrás do Tricolor, mas com três vitórias a menos (critério de desempate).

Grêmio vencer + Juventude ou Athletico-PR não ganharem

Caso o Juventude não ganhe do São Paulo, às 20h de quarta, no Morumbi, uma vitória simples do Grêmio, no mesmo horário, será o suficiente para garantir vaga na Sul-Americana.

O mesmo vale para o Athletico-PR, que recebe o Bragantino na Arena da Baixada, na quinta (5), às 20h.

E se o Grêmio empatar?

Mesmo se o Tricolor só somar um ponto em Salvador, a vaga na Sul-Americana pode ser garantida.

Para isso, o Juventude precisa perder para o São Paulo. Neste cenário, o time de Caxias seria o primeiro fora da zona de classificação, e até poderia alcançar o Grêmio na pontuação, mas perderia no critério de vitórias.