Vitória x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Grêmio e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 20h, pela 37ª rodada do Brasileirão . O jogo ocorre no Barradão, em Salvador.

Já o time baiano também venceu, mas por 2 a 0 o Fortaleza no último final de semana. Com 45 pontos, ocupa a 10ª colocação .

Escalações confirmadas para Vitória x Grêmio

Arbitragem para Vitória x Grêmio

Onde assistir a Vitória x Grêmio

Como chegam Vitória e Grêmio

Vitória

O time baiano vem de vitória contra o Fortaleza no Barradão. Agora, a equipe de Thiago Carpini briga por uma vaga na Pré-Libertadores ou na Sul-Americana do ano que vem. Zé Hugo recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalca o Rubro-Negro em sua última partida do ano no Barradão.