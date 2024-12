Quinta-feira terá aumento na temperatura e retorno da instabilidade em parte do RS

Em Porto Alegre, a variação térmica será de 16°C a 32°C. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Na quinta-feira (5), a instabilidade avança sobre o Rio Grande do Sul. A previsão será de pancadas de chuva isoladas nas Missões, no Noroeste, no Norte e na Serra. Os volumes não serão elevados. A temperatura também aumenta.

Apesar da chuva em algumas localidades, o tempo firme predomina na Fronteira Oeste, na Campanha, na Região Central, nos Vales e na Região Metropolitana, com sol entre nuvens.

O calor será sentido especialmente no interior gaúcho. A temperatura máxima será em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, e em São Leopoldo, no Vale dos Sinos: 32°C. Já a mínima ocorre em Cambará do Sul, na Serra, com 13°C. Em Porto Alegre, a variação térmica será de 16°C a 32°C.

Os maiores volumes de chuva são esperados em municípios da Serra e da Fronteira Oeste: Cambará do Sul, com 3 milímetros, e São Borja, com 2 milímetros. Isso equivale a 1% da média histórica para ambas as cidades no mês de dezembro.

Na sexta-feira (6), o tempo segue instável e pode chover a qualquer momento do dia em todas as regiões do território gaúcho, com possibilidade de forte intensidade. A temperatura continua elevada.

Veja a previsão do tempo para a sua região nesta quinta-feira:

Região Metropolitana: a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Viamão , os termômetros variam de 16°C a 31°C

a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Bagé , os termômetros variam de 14°C a 29°C

a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo de todo o dia e chuva à noite. Em Uruguaiana , os termômetros variam de 17°C a 32°C

a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Torres , os termômetros variam de 15°C a 27°C

a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Rio Grande , os termômetros variam de 18°C a 26°C

a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Santa Maria , os termômetros variam de 15°C a 30°C

a quinta-feira será de tempo instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. Em Ijuí , os termômetros variam de 20°C a 30°C

quinta-feira será de tempo instável, com sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. Em Erechim , os termômetros variam de 16°C a 27°C

a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em Canguçu , os termômetros variam de 14°C a 28°C

a quinta-feira será de tempo ensolarado, com sol entre nuvens ao longo do dia. Em , os termômetros variam de 14°C a 28°C Serra: a quinta-feira será de tempo instável, com sol entre nuvens e chuva passageira. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam de 15°C a 28°C

Veja como deve ficar o tempo em algumas cidades nesta quinta-feira: