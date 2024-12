Temas como educação profissional pautam agenda da Braskem nas comunidades

Projeto Ser + contribui para o desenvolvimento socioeconômico das cooperativas de triagem de resíduos. Braskem / Divulgação

A preocupação com o desenvolvimento das comunidades onde atua é mais do que um compromisso da Braskem: faz parte da rotina, segundo a empresa. Com uma visão ampla do que envolve essa evolução, a companhia prioriza causas como a economia circular e mudanças climáticas, educação profissional e tecnológica, além de ações para a inclusão social.

De acordo com a Braskem, a marca entende o seu papel na sociedade e busca contribuir com o desenvolvimento das regiões onde atua, gerando valor compartilhado e bem-estar. Assim, fortalecendo o relacionamento com as comunidades ao redor de suas unidades industriais no Sul, por meio do diálogo e da transparência.

O Projeto SER+ é um exemplo disso. Seu objetivo é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das cooperativas de triagem de resíduos, que recebem investimento por meio de máquinas e equipamentos, assessoria técnica e curso profissionalizante. Nos últimos dois anos, mais de 500 trabalhadores, de oito cooperativas de reciclagem gaúchas, foram beneficiados. As ações contemplaram as cidades de Triunfo, Porto Alegre e Dois Irmãos.

Alinhado com a causa de educação profissional, o Empreendedoras Braskem integra o Programa Nacional de Empreendedorismo da empresa e tem como objetivo contribuir para o crescimento sustentável de micro e pequenos negócios conduzidos por mulheres nas comunidades do entorno como Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita. Essas mulheres recebem formação para a gestão de negócios que inclui mentoria coletiva com profissionais do mercado.

Em 2024, mais uma turma de 40 mulheres dessas cidades concluiu a capacitação, de forma totalmente gratuita, incluindo uma jornada de 60 horas de atividades pensadas especificamente para aquelas que já possuem algum tipo de negócio. Além do certificado de conclusão, o programa premiou as três alunas de maior destaque com um aporte financeiro para ser aplicado em suas empresas.

Contribuindo com a formação profissional das pessoas das comunidades do entorno, a Braskem possui também o projeto Inovar para Construir, que é realizado em parceria com o SENAI-RS. O programa formou 60 pessoas no curso de Construção em Alvenaria, no primeiro semestre de 2023, e outras 90 até o fim do ano. Em 2024, foram abertas 80 vagas para o curso de Instalações Elétricas nas cidades de Rio Grande, Nova Santa Rita e Montenegro.

Já as crianças e adolescentes participam do programa de Visitas Guiadas à Ecobarreira, que educa para o consumo consciente, descarte correto e reciclagem. A atividade consiste em conhecer a Ecobarreira Arroio Dilúvio e a Cooperativa de Reciclagem da Vila Pinto, em Porto Alegre. Desde que teve início, em 2018, o projeto já atendeu mais de 1,5 mil estudantes.

Entre as iniciativas apoiadas ou lideradas pela Braskem, também há o apoio a projetos de organizações sociais sem fins lucrativos, principalmente quando focadas em educação profissional e tecnológica, inclusão social, economia circular e mudanças climáticas. Nesta linha, desde 2022 o Edital Braskem Projetos já beneficiou 27 iniciativas. Em 2024, os projetos que tiveram foco na reconstrução do Rio Grande do Sul, nas comunidades do entorno da Braskem, ganharam status prioritários.

