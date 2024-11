Braskem reforça compromisso com a descarbonização no Rio Grande do Sul

O futuro da indústria no Rio Grande do Sul passa pela inovação. À frente desse movimento, a Braskem, uma das maiores geradoras de empregos e arrecadação no Estado, reforça seu compromisso com o desenvolvimento regional através de iniciativas que buscam a descarbonização e a eficiência energética. A empresa, que continua investindo no Rio Grande do Sul mesmo diante dos desafios climáticos recentes, mantém seu foco em projetos que aliam tecnologia e responsabilidade ambiental. Um deles é a redução de emissões de carbono. A meta é parte de uma série de iniciativas que impactam positivamente no desenvolvimento do Estado, inovando em processos e tecnologias.