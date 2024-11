Análise de quase 40 anos Notícia

Maior parte da Mata Atlântica tem menos de 30% de vegetação nativa

Ao menos 67% do território é ocupado por atividades humanas. No Rio Grande do Sul, bioma está presente em 67,8% dos municípios, conforme o IBGE

